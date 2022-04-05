Гол Исака с пенальти на 90+6-й минуте принес «Реал Сосьедаду» победу над «Эспаньолом»

«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» благодаря голу Исака с пенальти на 90+6-й минуте матча

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Эспаньол» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче на 90+6-й минуте с пенальти забил форвард хозяев Александр Исак.

На 51-й минуте главный судья матча отменил мяч форварда «Реал Сосьедада» Александра Сорлота из-за нарушения правил.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очком в 30 матчах. «Эспаньол» идет на 12-й строчке с 36 очками в 30 играх.