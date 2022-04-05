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Гол Исака с пенальти на 90+6-й минуте принес «Реал Сосьедаду» победу над «Эспаньолом»

«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» благодаря голу Исака с пенальти на 90+6-й минуте матча
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Эспаньол» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в матче на 90+6-й минуте с пенальти забил форвард хозяев Александр Исак.

На 51-й минуте главный судья матча отменил мяч форварда «Реал Сосьедада» Александра Сорлота из-за нарушения правил.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очком в 30 матчах. «Эспаньол» идет на 12-й строчке с 36 очками в 30 играх.

Испания. Лига 1. 30-й тур
04 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Эспаньол
Голы
Исак, 90+6 (1:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Рико Горосабель Ле Норман Субименди Субельдия Рафинья (Мерино, 71) Сильва (Мартин, 88) Порту (Джуара, 61) Исак Серлот
Эспаньол
Ойер Оласабаль Педроса Кабрера Калеро Хиль (Димата, 74) Дардер Баре (Мелендо, 57) Эррера Пуадо Лорен Морон (Алейш Видаль, 74) Эмбарба (Вилена, 57)
Предупреждения
Рико 73’, Исак 90+1’  -  Эррера 55’, Дардер 76’, Педроса 90’, Алейш Видаль 90+5’
Судьи
Латре (Испания)

Александер Исак
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Эспаньол
0
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Чемпионат Испании: «Реал» обыграл «Сельту», «Барселона» победила «Севилью» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
16
 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Реал

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Эспаньол

 14
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Усман Дембеле

Барселона

 10
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Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

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