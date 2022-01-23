«Реал Сосьедад» близок к продлению контракта с Янузаем

«Реал Сосьедад» близок к продлению контракта с полузащитником Аднаном Янузаем, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба провело встречу с представителями 26-летнего бельгийца, по итогам которой стороны продвинулись в переговорах. Сообщается, что сам футболист хочет продолжить карьеру в нынешнем клубе и уже отклонил предложения от «Севильи» и «Валенсии».

В сезоне-2021/22 Янузай провел 29 матчей за «Реал Сосьедад», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.