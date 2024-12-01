Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:30

«Реал Сосьедад» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Реал Сосьедад» примет «Бетис» в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реал Сосьедад» примет «Бетис» в матче 15-го тура испанской примеры в воскресенье, 1 декабря. Игра пройдет на «Реале Арене» в Сан-Себастьяне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

С основными событиями игры «Реал Сосьедад» — «Бетис» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис

В 14 турах ла лиги «Реал Сосьедад» набрал 18 очков, «Бетис» — 20. В предыдущем туре обе команды потерпели поражения.

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Популярное видео
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» победил «Хетафе» благодаря голам Беллингема и Мбаппе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
8
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 2 : 1
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 3 : 1
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 0 : 5
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 2 : 2
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 2 : 0
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости