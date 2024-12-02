«Реал Сосьедад» дома победил «Бетис»
«Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 2:0.
Отличился Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, и Диего Льоренте, забивший в свои ворота.
После этого матча «Реал Сосьедад» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Бетис» с 20 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|
2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
7
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
8
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
11
|Сельта
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|0 : 5
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|2 : 2
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|1 : 2
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|2 : 0
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
Новости