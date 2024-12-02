«Реал Сосьедад» дома победил «Бетис»

«Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 2:0.

Отличился Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, и Диего Льоренте, забивший в свои ворота.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Бетис» с 20 очками — на 10-й строчке.