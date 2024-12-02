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«Реал Сосьедад» дома победил «Бетис»

Сергей Разин
корреспондент
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1 декабря. «Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» (2:0).
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 2:0.

Отличился Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, и Диего Льоренте, забивший в свои ворота.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Бетис» с 20 очками — на 10-й строчке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
01 дек, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:0
Бетис

ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
8
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
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15
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 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
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