«Реал Сосьедад» и «Бетис» сыграли вничью

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» в 20-м туре чемпионата Испании — 2:2. Клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место в таблице, в трех очках от «Барселоны». «Бетис» идет восьмым.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

«Реал Сосьедад» — «Бетис» — 2:2 (0:0)

Голы: Исак, 48 (1:0). Оярсабаль, 57 (2:0). Каналес, 85 (2:1). Хоакин, 90+2 (2:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Сальдуа, 66), Ле Норман, Порту (Янузай, 83), Мерино (Субименди, 77), Субельдия, Гуриди, Гевара, Оярсабаль (Барренечеа, 77), Исак (Баутиста, 84).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Манди, Миранда, Эмерсон, Гуардадо (Виллиам Карвалью, 56), Каналес, Фекир (Хоакин, 78), Акуоку (Тельо, 56), Лорен Морон (Санабрия, 67), Лайнес (Родри, 66).

Предупреждения: Акуоку, 51. Мерино, 69. Сальдуа, 86. Миранда, 90+1.

Судья: Сото Градо.

23 января. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».