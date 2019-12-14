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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовый состав каталонцев

17:27
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Стал известен состав каталонской команды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Ленгле, Сержи Роберто, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.

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