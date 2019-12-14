«Реал Сосьедад» — «Барселона»: стартовый состав каталонцев
17:27
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Стал известен состав каталонской команды.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Ленгле, Сержи Роберто, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Месси, Гризманн, Суарес.
The starting 1??1?? for #RealSociedadBar?a!— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2019
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