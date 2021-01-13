Сегодня состоится матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Барселону». Начало матча — в 22.55 по московскому времени.

Турнир проводится в формате «Финала четырех», во втором полуфинале сыграют «Реал» и «Атлетик».

Каталонцы не проигрывают «Сосьедаду» с 2016 года, тогда соперник обыграл «Барсу» со счетом 1:0 в рамках чемпионата страны.

Следить за матчем «Реал Сосьедад» — «Барселона» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Барселона»