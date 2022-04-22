«Реал Сосьедад» — «Барселона»: видеообзор матча чемпионата Испании

«Барселона» переиграла «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Единственный гол забил нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг на 11-й минуте. Ферран Торрес сделал хороший навес на габонца, который головой отправил мяч в сетку.

«Барселона» набрала 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Реал Сосьедада» 55 очков и 6-я позиция.