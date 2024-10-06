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«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: смотреть матч ла лиги онлайн

«Реал Сосьедад» примет «Атлетико» в 9-м туре ла лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реал Сосьедад» примет «Атлетико» в 9-м туре ла лиги в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Реал Сосьедад» — «Атлетико» покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Результат и ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Атлетико» доступны в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
06 окт, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Атлетико

В 8 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 8 очков, а «Атлетико» — 16.

ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
4
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
11
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
12
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
13
 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
14
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
15
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
16
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
18
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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38 тур
4.10 22:00
Леганес – Валенсия
 0 : 0
5.10 15:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
5.10 17:15
Хетафе – Осасуна
 1 : 1
5.10 19:30
Лас-Пальмас – Сельта
 0 : 1
5.10 19:30
Вальядолид – Р. Вальекано
 1 : 2
5.10 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 0
6.10 15:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
6.10 17:15
Алавес – Барселона
 0 : 3
6.10 19:30
Севилья – Бетис
 - : -
6.10 22:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 10
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 6 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 5 1 1
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