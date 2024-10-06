«Реал Сосьедад» примет «Атлетико» в 9-м туре ла лиги в воскресенье, 6 октября. Начало матча на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Реал Сосьедад» — «Атлетико» покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт. Также трансляцию из эфира «Матч ТВ», которая начнется за 5 минут до стартового свистка, проведут онлайн-сервисы Okko и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала).

Результат и ключевые события игры «Реал Сосьедад» — «Атлетико» доступны в матч-центре нашего сайта.

В 8 турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 8 очков, а «Атлетико» — 16.