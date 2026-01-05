«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:1.
Счет на 50-й минуте открыл норвежский нападающий гостей Александр Серлот. Через пять минут португальский форвард хозяев Гонсалу Гедеш забил ответный гол.
На 45-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Серлота (офсайд).
Российский полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте.
«Реал Сосьедад» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (38 очков после 19 игр) располагается на четвертом месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|10
|9
|0
|1
|40-11
|27
|
2
|Атлетико
|10
|8
|1
|1
|20-8
|25
|
3
|Реал
|10
|8
|0
|2
|25-10
|24
|
4
|Бетис
|10
|6
|2
|2
|16-14
|20
|
5
|Реал Сосьедад
|10
|6
|1
|3
|19-18
|19
|
6
|Севилья
|10
|5
|2
|3
|16-16
|17
|
7
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|14-11
|12
|
8
|Атлетик
|9
|3
|3
|3
|12-9
|12
|
9
|Сельта
|10
|2
|6
|2
|10-7
|12
|
10
|Вильярреал
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
11
|Депортиво
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
12
|Осасуна
|10
|3
|2
|5
|10-20
|11
|
13
|Расинг
|10
|3
|2
|5
|15-26
|11
|
14
|Леванте
|10
|2
|4
|4
|16-19
|10
|
15
|Эльче
|10
|2
|4
|4
|14-17
|10
|
16
|Р. Вальекано
|9
|2
|3
|4
|12-20
|9
|
17
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|5-15
|9
|
18
|Эспаньол
|10
|2
|2
|6
|12-14
|8
|
19
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-17
|6
|
20
|Малага
|10
|0
|5
|5
|7-19
|5
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38 тур
|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|1 : 1
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|0 : 3
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|2 : 1
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|1 : 2
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|1 : 0
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|4 : 0
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|0 : 0
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|2 : 1
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|1 : 2
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|13
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|11
|
|
Яссир Забири
Расинг
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|
|
Алехандро Беренгер
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|7
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
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