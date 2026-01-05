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«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью

Павел Лопатко

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл норвежский нападающий гостей Александр Серлот. Через пять минут португальский форвард хозяев Гонсалу Гедеш забил ответный гол.

На 45-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Серлота (офсайд).

Российский полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте.

«Реал Сосьедад» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (38 очков после 19 игр) располагается на четвертом месте.

Чемпионат Испании. Ла лига. 18-й тур.
04 января, 23:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Атлетико

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ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2
 Атлетико 10 8 1 1 20-8 25
3
 Реал 10 8 0 2 25-10 24
4
 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5
 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6
 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7
 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
8
 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
9
 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10
 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11
 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
12
 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
13
 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14
 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15
 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16
 Р. Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
18
 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19
 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20
 Малага 10 0 5 5 7-19 5
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23.10 22:00 Алавес – Малага 1 : 1
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче 0 : 3
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол 2 : 1
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал 1 : 2
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво 1 : 0
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе 4 : 0
25.10 18:15 Сельта – Бетис 0 : 0
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте 2 : 1
25.10 23:00 Барселона – Реал 1 : 2
26.10 23:00 Севилья – Осасуна 2 : 0
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Рафинья
Рафинья

Барселона

 13
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 11
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
Алехандро Беренгер
Алехандро Беренгер

Атлетик

 4
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 7 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
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