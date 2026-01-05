«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Атлетико» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 50-й минуте открыл норвежский нападающий гостей Александр Серлот. Через пять минут португальский форвард хозяев Гонсалу Гедеш забил ответный гол.

На 45-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Серлота (офсайд).

Российский полузащитник «бело-голубых» Арсен Захарян вышел на замену на 89-й минуте.

«Реал Сосьедад» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (38 очков после 19 игр) располагается на четвертом месте.