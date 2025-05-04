Футбол
4 мая, 23:55

«Реал Сосьедад» без Захаряна сыграл вничью с «Атлетиком»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в матче 34-го тура испанской ла лиги — 0:0.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян пропустил встречу. Ранее стало известно, что из-за повреждения он пропустит остаток сезона.

«Реал Сосьедад» (43 очка) занимает 11-е место в ла лиге. «Атлетик» (61) идет четвертым в турнирной таблице.

  • AnTaras

    Зачем постоянно упоминать Захаряна? Он час в сезоне отыграл.

    05.05.2025

