«Реал Сосьедад» и «Атлетик» встретятся в 34-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 4 мая. Игра в Сан-Себастьяне (Испания) пройдет на стадионе «Аноэта» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 21.45 мск, за 15 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал Сосьедад» — «Атлетик» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.

04 мая, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В ла лиге-2024/25 «Реал Сосьедад» с 42 очками после 33 туров занимал 11-е место в таблице, его предыдущим соперником был «Алавес» (0:1). У «Атлетика» — 60 очков и четвертая строчка, в предыдущем туре команда из Бильбао обыграли «Лас-Пальмас» (1:0).