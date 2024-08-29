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«Реал Сосьедад» в меньшинстве проиграл «Алавесу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Полузащитник хозяев Микель Оярсабаль на 29-й минуте встречи получил красную карточку. Однако спустя несколько минут после удаления «Реал Сосьедад» удалось открыть счет — забил Браис Мендес. Перед перерывом нападающий Асьер Вильялибре реализовал пенальти. На 77-й минуте Тони Мартинес забил победный гол спустя 7 минут после выхода на замену.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян матч пропустил, так как продолжает курс реабилитации. 6 августа он успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Алавес» набрал 4 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке — 3 очка.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
28 авг, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Алавес

Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
0
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«Атлетико» и «Эспаньол» не забили голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
6
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
10
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
11
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
13
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
14
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
15
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
16
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
17
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
18
 Эспаньол 3 0 1 2 0-2 1
19
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 1 : 0
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 0 : 0
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 1 : 2
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 0 : 0
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
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