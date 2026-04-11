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11 апреля, 17:04

«Реал Сосьедад» не удержал победу над «Алавесом» в матче с двумя автоголами, Захарян не вышел на поле

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Алавесом» в матче 31-го тура испанской Ла лиги — 3:3.

По голу у хозяев забили Лука Сучич (14-я минута) и Орри Оскарссон (60-я). Также автоголом отметился голкипер гостей Антонио Сивера (27-я). В концовке «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве после удаления Серхио Гомеса.

У гостей отличились Ибраим Диабате (24-я) и Лукас Бойе (90+7-я). Еще один мяч в свои ворота забил Дуйе Чалета-Цар (3-я).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провел всю игру в запасе.

«Реал Сосьедад» (42 очка) занимает седьмое место в Ла лиге. «Алавес» (33 очка) идет 15-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 31-й тур.
11 апреля, 15:00. Аноэта (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
3:3
Алавес

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Источник: Таблица Ла лиги
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Арсен Захарян
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
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4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
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