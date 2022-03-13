Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:26

Гол Субименди принес «Реал Сосьедаду» победу над «Алавесом»

Гол Субименди принес «Реал Сосьедаду» победу над «Алавесом»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Мартин Субименди.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 47 очками в 28 матчах, «Алавес» идет на 19-й строчке с 22 очками в 28 играх.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Севильи», а «Алавес» на своем поле примет «Гранаду».

Испания. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Алавес
Голы
Субименди, 70 (1:0)
Реал Сосьедад
Ремиро Рико Пачеко Ле Норман Горосабель (Сальдуа, 74) Мерино Ильярраменди (Субименди, 46) Порту Рафинья (Субельдия, 83) Янузай (Ойярсабаль, 63) Исак (Серлот, 62)
Алавес
Пачеко Дуарте Лежен Лагуардия Теналья Томас Пина (Эскаланте, 62) Мойя (де ла Фуэнте, 83) Риоха (Вальехо, 83) Понс (Лум, 73) Мендес (Хасон, 73) Хоселу
Предупреждения
Ильярраменди 21’  -  Лагуардия 27’
Судьи
Васкес (Испания)

Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига: «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Барселона» встретится с «Осасуной» и другие матчи 28-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
5
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 26 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости