Гол Субименди принес «Реал Сосьедаду» победу над «Алавесом»

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник хозяев Мартин Субименди.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 47 очками в 28 матчах, «Алавес» идет на 19-й строчке с 22 очками в 28 играх.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Севильи», а «Алавес» на своем поле примет «Гранаду».