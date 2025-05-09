Футбол
9 мая, 07:50

«Реал» согласовал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Испанская ежедневная спортивная газета Marca сообщила, что «Реал» согласовал трехлетний контракт с Хаби Алонсо, работающим в «Байере». Специалист в конце мая присоединится к команде и заменит Карло Анчелотти.

По информации источника, мадридский клуб сообщил Алонсо, что решения о подписании игроков принимает руководство, а не тренер, и он с этим согласился.

В новый тренерский штаб «Реала» также войдут Себас Паррилья в качестве помощника и Альберто Энсинас в качестве тренера по физподготовке.

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.

Хаби Алонсо.Алонсо уже договорился с «Реалом»! Правда, Хаби будет в клубе нескоро
  • ValeraK

    Мадридский клуб сообщил Алонсо, что решения о подписании игроков принимает ЧЕРЧЕСОВ, и он с этим согласился =))

    09.05.2025

  • ValeraK

    Гады!)

    09.05.2025

  • serkonol

    сам ты глор! внимательно читай каждое слово. или не способен отличить клуб и презитента от команды? в сезоне 2022/23 реал с анчелотти выиграл только кубок короля. а в следующем сезоне выиграли лалигу и лигу чемпионов! реал с анчелотти выигрывает лч только по чётным годам. команде и анчелотти желаю только всего наилучшего!

    09.05.2025

  • 36

    Обломали Станислава Саламыча.Стыдно..

    09.05.2025

  • fonkom

    "Ну, посмотрим какой это Сухов".

    09.05.2025

  • Бананоид

    Вот это слова истинного глора! даже я при всей ненависти к газпрому и макакам не желаю зла, некогда любимой команде...

    09.05.2025

  • serkonol

    !!!

    09.05.2025

  • serkonol

    если это правда, то клуб очень некрасиво поступает с анчелотти. зная о проблемах с защитниками, клуб не попытался исправить ситуацию в зимнее трансферное окно. и это после того, как анчелотти дважды выиграл лч. вероятно, перес забыл, как команда играла в сезоне 2018/19 после продажи роналду, а в первой половине того сезона бернабеу был полупустым на матчах. надеюсь, что пересу снова аукнется...

    09.05.2025

  • Чернобог

    Ему надеюсь сообщили, что состав на матч тоже не тренер выбирает?

    09.05.2025

