«Реал» согласовал трехлетний контракт с Хаби Алонсо

Испанская ежедневная спортивная газета Marca сообщила, что «Реал» согласовал трехлетний контракт с Хаби Алонсо, работающим в «Байере». Специалист в конце мая присоединится к команде и заменит Карло Анчелотти.

По информации источника, мадридский клуб сообщил Алонсо, что решения о подписании игроков принимает руководство, а не тренер, и он с этим согласился.

В новый тренерский штаб «Реала» также войдут Себас Паррилья в качестве помощника и Альберто Энсинас в качестве тренера по физподготовке.

«Реал» после 33 туров занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.