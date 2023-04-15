«Реал» согласовал новый контракт с Модричем

«Реал» договорился о новом контракте с полузащитником Лукой Модричем, сообщил в Twitter инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение с 37-летним хорватом рассчитано до 2024 года. Он с 2012 года играет за мадридский клуб.

В этом сезоне Модрич сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.