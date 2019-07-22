"Реал" согласился продать Хамеса Родригеса в "Атлетико"

"Реал" согласен продать полузащитника Хамеса Родригеса в "Атлетико" за 40 миллионов евро, информирует Calcio Napoli 24. Отмечается, что на следующей неделе 28-летний колумбиец пройдет медосмотр, а затем подпишет пятилетний кконтракт.

Ранее к игроку проявлял интерес "Наполи", однако стороны не смогли согласовать трансфер.

Последние два сезона хавбек выступал на правах аренды в "Баварии". Немецкий клуб мог выкупить футболиста, но не стал этого делать.

В прошлом сезоне в 28 матчах он забил 7 голов и отдал 6 передач.