«Реал» снизит зарплаты игрокам лишь незначительно

«Реал» не планирует значительно снижать зарплаты игрокам во время кризиса, вызванного отсутствием игр из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Marca, сокращение зарплат в мадридском клубе не превысит 10 процентов. Для сравнения, в «Барселоне» игроки согласились сократить зарплаты на 70 процентов.

По данным источника, «Реал» имеет достаточно устойчивое финансовое положение, поэтому не собирается значительно урезать зарплаты футболистов. При этом окончательное решение будет принято после анализа финансовой ситуации и возможностей клуба со стороны руководства «Реала». Якобы разговора с игроками еще не было, но они в курсе намерений клуба.

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