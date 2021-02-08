«Реал» смог заявить на матч против «Хетафе» только 14 игроков первой команды

«Реал» не сможет рассчитывать на 9 игроков первой команды, поэтому у главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана возникли проблемы с формированием заявки на перенесенный матч 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе», сообщает Marca.

Из-за травм, болезней и дисквалификаций в матче не смогут принять участие: Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Лукас Васкес, Альваро Одриосола, Эдер Милитау, Федерико Вальверде, Эден Азар, Родригу и Тони Кроос.

Всего сейчас в строю у «Реала» 14 игроков первой команды, и для того, чтобы сформировать заявку из 19-ти футболистов, пришлось пригласить пятерых человек из молодежной команды.