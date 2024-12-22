«Реал» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании
«Реал» и «Севилья» сыграют в 18-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 22 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.
В прямом эфире игру ла лиги покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 18.00, за 15 минут до стартового свистка.
Ключевые события и результат игры «Реал» — «Севилья» можно отслеживать в нашем матч-центре.
В чемпионате Испании-2024/25 «Реал» провел 17 матчей, в которых набрал 37 очков и перед уик-эндом занимал третье место в турнирной таблице. «Севилья» с 22 очками после 17 матчей шла 12-й.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
6
|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|
7
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
9
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
10
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
11
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
12
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
13
|Р. Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|16
|2
|5
|9
|14-24
|11
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|0 : 1
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|2 : 0
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|1 : 2
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 2
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|- : -
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|- : -
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|- : -
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|14
|1
|5