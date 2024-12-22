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«Реал» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал» и «Севилья» сыграют в чемпионате Испании 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Фото AFP

«Реал» и «Севилья» сыграют в 18-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 22 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру ла лиги покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 18.00, за 15 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Севилья» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Севилья

В чемпионате Испании-2024/25 «Реал» провел 17 матчей, в которых набрал 37 очков и перед уик-эндом занимал третье место в турнирной таблице. «Севилья» с 22 очками после 17 матчей шла 12-й.

ФК Реал
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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38 тур
20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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