«Реал» победил «Севилью» в Мадриде

«Реал» дома победил «Севилью» в матче 18-го тура ла лиги — 4:2.

У мадридцев голы забили Федерико Вальверде, Браим Диас, а также Родриго и Килиан Мбаппе, которые записали на свой счет результативные передачи. У севильцев отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.

Свой последний матч в карьере провел защитник гостей Хесус Навас, футболисты обеих команд организовали ему чемпионский коридор.

«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. «Севилья» с 22 очками — на 12-й строчке.