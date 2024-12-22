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«Реал» победил «Севилью» в Мадриде

«Реал» обыграл «Севилью», Хесус Навас провел последний матч в карьере
Руслан Минаев
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Федерико Вальверде и Родриго.
Фото Reuters

«Реал» дома победил «Севилью» в матче 18-го тура ла лиги — 4:2.

У мадридцев голы забили Федерико Вальверде, Браим Диас, а также Родриго и Килиан Мбаппе, которые записали на свой счет результативные передачи. У севильцев отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.

Свой последний матч в карьере провел защитник гостей Хесус Навас, футболисты обеих команд организовали ему чемпионский коридор.

«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. «Севилья» с 22 очками — на 12-й строчке.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Севилья

Хесус Навас
ФК Реал
ФК Севилья
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39-летний Навас провел последний матч в карьере — против «Реала» в Мадриде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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38 тур
20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 2 : 2
22.12 18:15
Реал – Севилья
 4 : 2
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
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