«Реал» победил «Севилью» в Мадриде
«Реал» обыграл «Севилью», Хесус Навас провел последний матч в карьере
«Реал» дома победил «Севилью» в матче 18-го тура ла лиги — 4:2.
У мадридцев голы забили Федерико Вальверде, Браим Диас, а также Родриго и Килиан Мбаппе, которые записали на свой счет результативные передачи. У севильцев отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.
Свой последний матч в карьере провел защитник гостей Хесус Навас, футболисты обеих команд организовали ему чемпионский коридор.
«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. «Севилья» с 22 очками — на 12-й строчке.
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|
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|В
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|П
|+/-
|О
|
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|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
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|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|
7
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
9
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
10
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
11
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
12
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
13
|Р. Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
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|2
|6
|9
|16-26
|12
Результаты / календарь
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|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|0 : 1
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|2 : 0
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|1 : 2
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 2
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|2 : 2
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|4 : 2
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|- : -
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|- : -
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
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