«Реал» обыграл «Севилью», Мбаппе забил с пенальти и повторил рекорд Роналду

«Реал» дома обыграл «Севилью» в матче 17-го тура Ла лиги — 2:0.

У хозяев забили Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Гол в ворота «Севильи» стал для Мбаппе 59-м за «Реал» в 2025 году. Француз повторил рекорд бывшего форварда «сливочных» Криштиану Роналду по забитым мячам за «Королевский клуб» в одном календарном году. Роналду установил это достижение в 2013 году.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании-2025/26 с 42 очками в 18 матчах. Мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 1 очко, при этом каталонцы провели на одну игру меньше.

«Севилья» идет на девятой строчке с 20 очками в 17 матчах.

В следующем туре «Реал» примет на своем поле «Бетис», а «Севилья» сыграет дома с «Леванте».