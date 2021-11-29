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Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Севильей»

00:56
28 ноября. «Реал» — «Севилья» — 2:1. Фото AFP
28 ноября. «Реал» — «Севилья» — 2:1. Фото AFP
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«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 2:1.

На гол Рафы Мира мадридцы ответили точными ударами Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Севилья
Голы
Мир, 12 (0:1), Бензема, 32 (1:1), Винисиус Жуниор, 87 (2:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 90+4 ) Эдер Милитау Алаба Менди Кроос Модрич (Камавинга, 74 ) Каземиру Бензема Асенсио (Вальверде, 73 ) Винисиус Жуниор (Начо, 90+2 )
Севилья
Буну Монтиэль (Эль-Хаддади, 90+1) Акунья Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Оскар Родригес, 82) Ракитич (Дилэйни, 71) Фернанду Режес Окампос (Идрисси, 90+1) Мир Гомес (Оливер Торрес, 82)
Предупреждения
Кроос 61, Карвахаль 69, Каземиру 90  -  Акунья 33, Монтиэль 55, Окампос 84
Судьи
Мартинес

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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