«Реал» сенсационно уступил «Бетису», у мадридцев два поражения в трех матчах

«Бетис» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании неожиданно обыграл «Реал» — 2:1. В составе хозяев отличились Сидней и Кристиан Тельо, ранее выступавший за «Барселону». У гостей с пенальти забил Карим Бензема.

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, команда прервала безвыигрышную серию из шести матчей. «Реал» (56) — второй. У мадридцев два поражения втрех встречах.

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Бетис» — «Реал» — 2:1 (1:1)

Голы: Сидней, 40 (1:0). Бензема, 45+3 — с пенальти (1:1). Тельо, 82 (2:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено (Педраса, 77), Гонсалес (Родригес, 73), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 66), Лорен Морон.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу (Менди, 59), Варан, Эдер Милитау, Модрич (Вальверде, 79), Кроос (Диас, 69), Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Марселу, 55. Гуардадо, 74.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

8 марта. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».