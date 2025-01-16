«Реал» Мадрид сыграет с «Сельтой» в рамках 1/8 финала Кубка Испании в четверг, 16 января. Игра состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Сельта» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в России в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок Испании сезона 2024/2025 пройдет с 9 октября 2024-го по 26 апреля 2025-го.

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