«Реал» едва не упустил победу над «Сельтой» со счета 3:0, Мбаппе оформил дубль

«Реал» дома обыграл «Сельту» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Дубль у мадридцев оформил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 39-й и 48-й минутах. Арда Гюлер отметился голом (33-я минута) и результативной передачей.

Мадридцы вели со счетом 3:0 по ходу встречи, но едва не упустили победу после голов Хави Родригеса (69-я) и Виллиотта Сведберга (76-я).

«Реал» (75 очков) остается на втором месте в ла лиге. Команда Карло Анчелотти отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Сельта» (46) идет седьмой в турнирной таблице.