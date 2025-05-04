Футбол
4 мая, 16:56

«Реал» едва не упустил победу над «Сельтой» со счета 3:0, Мбаппе оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Сельту» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Дубль у мадридцев оформил Килиан Мбаппе. Француз отличился на 39-й и 48-й минутах. Арда Гюлер отметился голом (33-я минута) и результативной передачей.

Мадридцы вели со счетом 3:0 по ходу встречи, но едва не упустили победу после голов Хави Родригеса (69-я) и Виллиотта Сведберга (76-я).

«Реал» (75 очков) остается на втором месте в ла лиге. Команда Карло Анчелотти отстает от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Сельта» (46) идет седьмой в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.
04 мая, 15:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Сельта
Источник: Таблица ла лиги
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
    • «Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча ла лиги

    «Севилья» сыграла вничью с «Леганесом» и не побеждает уже в семи матчах кряду
