«Реал» и «Сельта» сыграют в 34-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 4 мая. Матч примет стадион «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию игры ла лиги организуют телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 14.55, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Сельта» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Чемпионат Испании. Ла лига. 34-й тур.

04 мая, 15:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«Реал» в чемпионате Испании-2024/25 набрал 72 очка в 33 турах и перед игровым днем занимает второе место в турнирной таблице, его предыдущим соперником в чемпионате был «Хетафе» (1:0). У «Сельты» — 46 очков и седьмая строчка в лиге, в предыдущем туре команда из Виго победила «Вильярреал» (3:0).