Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметился голом в ворота «Сельты» на 52-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит в Мадриде.

30-летний Кроос забивает «Сельте» уже шестой год подряд.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».