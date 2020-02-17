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«Реал» — «Сельта»: Кроос сравнял счет в матче

00:12
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметился голом в ворота «Сельты» на 52-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит в Мадриде.

30-летний Кроос забивает «Сельте» уже шестой год подряд.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».

Реал — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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