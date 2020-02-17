«Реал» — «Сельта»: Кроос сравнял счет в матче
00:12
Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметился голом в ворота «Сельты» на 52-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании. Встреча проходит в Мадриде.
30-летний Кроос забивает «Сельте» уже шестой год подряд.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».
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?@ToniKroos le marca gol al RC Celta por SEXTO A?O consecutivo!#RealMadridCelta pic.twitter.com/jdtxBa33vF
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