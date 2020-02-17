«Сельта» вырвала ничью у «Реала», Смолов забил первый гол в Испании

«Реал» дома сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьягу Бернабеу» в Мадриде.

Первый гол Смолова

Российский новичок «Сельты» показал испанцам, как он умеет забивать. На 7-й минуте игры Смолов получил изящный диагональный пас на ход от Аспаса, застав Варана врасплох. Федор вышел один на один с Куртуа и отправил мяч в правый угол ворот «Реала». 1-0!

Интересная статистика, ранее в текущем сезоне Федор забивал «Крыльям Советов», «Уралу» и «Оренбургу».

Новый «Царь»

30-летний Смолов стал первым с мая 2003 года российским футболистом, который забил гол в ворота мадридцев на «Сантьягу Бернабеу» в ла лиге. В последний раз это делал Александр Мостовой, выступавший также за «Сельту» в матче против «Реала» (1:1). В той игре принимал участие нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Официальный Twitter ла лиги остался под впечатлением от префоманса Смолова, испанцы назвали Федора царем.

Подробности матча

В начале второго тайма капитан «сливочных» Рамос едва не сравнял счет. Его гол не засчитали, защитник был в явном офсайде.

На 52-й минуте матча Кроос все-таки отправил мяч в сетку ворот «Сельты». Спустя 7 минут Рамос реализовал 11-метровый удар за фол на Азаре.

Забавный эпизод случился на 61-й минуте: защитник «Сельты» Айду потерял равновесие, когда хотел выбить мяч из-за боковой линии. Футболист завалился на спину и подкатился под ноги Зидану, который упал вместе с игроком на землю.

A ELEG?NCIA DO ZIDANE ANTES DE CAIR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/b6Gt2agIYD — sam (@sumfIowrs) February 16, 2020

На 70-й минуте встречи Федора заменили на Суареса. Футболисту свистели фанаты.

На этом события в матче не закончились. После одной из атак вышедший на замену Санти Мина воспользовался моментом, ворвался в штрафную площадь «Реала» и сравнял счет.

2-2 Celta de Vigo. Santi Mina, who only just came on, scores with only a few minutes left on the clock. pic.twitter.com/LHjQgBUy51 — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) February 16, 2020

«Реал» с 53 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» — 21 балл и 17-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Реал» — «Сельта» — 2:2 (0:1)

Голы: Смолов, 7 (0:1). Кроос, 52 (1:1). Серхио Рамос, 65 — с пенальти (2:1). Мина, 86 (2:2).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 73).

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо, 55), Окай Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Мина, 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес, 70).

Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

16 февраля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».