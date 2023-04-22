«Реал» обыграл «Сельту» в матче ла лиги

«Реал» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет открыл нападающий Марко Асенсио на 42-й минуте встречи. Через 6 минут отличился защитник Эдер Милитау и установил окончательный счет матча.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 65 очков. «Сельта» располагается на 12-й строчке — 36 очков.

В следующем туре «Реал» сыграет против «Жироны» 25 апреля. «Сельта» встретится с «Эльче» на день позже.