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22 апреля, 23:57

«Реал» обыграл «Сельту» в матче ла лиги

Мария Гусева
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«Реал» — «Сельта».
Фото Reuters

«Реал» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет открыл нападающий Марко Асенсио на 42-й минуте встречи. Через 6 минут отличился защитник Эдер Милитау и установил окончательный счет матча.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 65 очков. «Сельта» располагается на 12-й строчке — 36 очков.

В следующем туре «Реал» сыграет против «Жироны» 25 апреля. «Сельта» встретится с «Эльче» на день позже.

Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Сельта

Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
1
0
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«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано», «Вальядолид» победил «Жирону» в ла лиге

Ла лига: «Реал» победил «Сельту», «Барселона» — «Атлетико» и другие матчи 30-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 30 20 5 5 63-24 65
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 30 16 6 8 39-29 54
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Р. Вальекано 30 10 10 10 36-36 40
10
 Жирона 30 10 8 12 44-43 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 30 9 9 12 36-42 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
16
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
17
 Альмерия 30 8 6 16 36-52 30
18
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
19
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 0 : 0
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 3 : 2
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 1 : 2
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 2 : 1
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 1 : 0
22.04 22:00
Реал – Сельта
 2 : 0
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 - : -
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
23.04 22:00
Севилья – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 20 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 18 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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