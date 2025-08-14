«Реал» сегодня представит Франко Мастантуоно в качестве своего игрока

Полузащитник Франко Мастантуоно 14 августа, в свой день рождения, будет представлен в качестве игрока «Реала», сообщается на официальном сайте клуба.

Презентация 18-летнего аргентинца пройдет в 14.00 мск в «Реал Мадрид Сити», после чего игрок пообщается с журналистами.

Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.