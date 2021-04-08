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«Реал» считает себя фаворитом в борьбе за Холанна

14:52
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В мадридском «Реале» уверены, что клуб является фаворитом в борьбе за норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает As.

По данным источника, председатель совета директоров немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Кроме того, агент игрока Мино Райола положительно настроен на переход Холанна в «Реал».

На трансфер 20-летнего игрока мадридскому клубу придется потратить 150 миллионов евро. Сообщалось, что в игроке заинтересован «Реал», «Барселона», «Челси», «Ман Сити», «МЮ» и «Ливерпуль».

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