"Реал" - самый дорогой клуб Европы

"Реал" назван самым дорогим футбольным клубом Европы 2019 года, информирует официальный сайт клуба. По итгам исследования консалтинговой компании KPMG, стоимость "Королевского клуба" составляет 3 миллиарда 224 миллиона евро. Это на 10 процентов выше, чем в прошлом году.

На втором месте в списке самых дорогих клубов расположился "Манчестер Юнайтед"(3,207 миллиарда евро). Замкнула тройку "Бавария"​ (2,696 млрд). "Барселона" идет четвертой (2,676 миллиарда).

Далее следуют: "Манчестер Сити" (2,460 млрд), "Челси" (2,227), "Ливерпуль" (2,095), "Арсенал" (2,008), "Тоттенхэм" (1,679), "Ювентус" (1,548).

Таким образом, в первой десятке сразу шесть английских клубов.