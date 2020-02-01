«Реал» с минимальным счетом одолел «Атлетико». Победный гол забил Бензема

«Реал» в мадридском дерби в матче 22-го тура чемпионата Испании победил «Атлетико». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». Победный гол забил нападающий Карим Бензема.

«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Барселоны» на 6 очков. Правда, у каталонцев есть матч в запасе.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Реал» — «Атлетико» — 1:0 (0:0)

Гол: Бензема, 56.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос (Васкес, 46), Иско (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру, Вальверде, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Лоди, Сауль, Льоренте, Партей (Камельо, 74), Мората (Лемар, 50), Корреа, Витоло (Феррейра-Карраско, 71).

Предупреждения: Фелипе, 66. Врсалько, 80. Менди, 83. Каземиру, 88.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

1 февраля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».