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«Реал» решил сделать Лунина вторым вратарем вместо Ареола по экономическим соображениям

14:12
Андрей Лунин (слева) и Альфонс Ареола. Фото AS.
Андрей Лунин (слева) и Альфонс Ареола. Фото AS.
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В следующем сезоне вторым вратарем «Реала» вместо Альфонса Ареола станет Андрей Лунин, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, значительную роль в этом сыграли экономические соображения. Клуб готовится к экономии средств из-за финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса.

Зарплата Ареола составляет 2,7 миллиона евро в год. Контракт игрока принадлежит «ПСЖ», в «Реале» он играет на правах аренды до 30 июня 2020 года. Ранее сообщалось, что мадридский клуб не будет выкупать контракт.

У Лунина зарплата 1,3 миллиона евро в год. Он на правах аренды выступает за «Овьедо». 21-летний украинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Овьедо», пропустил десять мячей и один раз отыграл «на ноль».

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