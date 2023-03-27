«Реал» решил отказаться от крупных трансфером летом, несмотря на интерес к Мбаппе и Беллингему

«Реал» не будет вкладываться в крупные трансферы в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Клуб решил отказаться от крупных сделок, несмотря на интерес к форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе и полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему.

После 26 туров «Реал» с 56 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице испанской ла лиге. В четвертьфинале Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти сыграет с «Челси».