«Реал» решил не подписывать новичков в январе

«Реал» принял решение не приобретать новых игроков в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, решение отказаться от трансферов принял президент клуба Флорентино Перес. В клубе считают, что у них хватает достаточно квалифицированных игроков. Изменить это решение может лишь серьезная травма кого-то из футболистов или другой форс-мажорный случай.

Также у клуба нет планов и по поводу ухода игроков. Это касается и Иско, который хочет сменить клуб, чтобы попасть в сборную Испании на Евро-2020. Главный тренер сборной Роберт Морено ранее заявил, что рассчитывать на вызов могут лишь те, кто регулярно играет за клуб.

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