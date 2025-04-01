Футбол
1 апреля 2025, 18:30

«Реал» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют в полуфинале Кубка Испании 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.30 по московскому времени.

Матч Кубка Испании покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.00 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть ответную полуфинальную встречу Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Первая игра полуфинала между соперниками состоялась в среду, 26 февраля, в Сан-Себастьяне (Испания). Победу одержали гости со счетом 1:0.

ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2
 Реал 20 15 3 2 43-17 48
3
 Атлетико 20 12 5 3 35-17 41
4
 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5
 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6
 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7
 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8
 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
9
 Р. Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10
 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
11
 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
12
 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13
 Р. Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14
 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15
 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16
 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
17
 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18
 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19
 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20
 Овьедо 20 2 7 11 11-31 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.01 23:00 Эспаньол – Жирона 0 : 2
17.01 16:00 Реал – Леванте 2 : 0
17.01 18:15 Мальорка – Атлетик 3 : 2
17.01 20:30 Осасуна – Овьедо 3 : 2
17.01 23:00 Бетис – Вильярреал 2 : 0
18.01 16:00 Хетафе – Валенсия 0 : 1
18.01 18:15 Атлетико – Алавес 1 : 0
18.01 20:30 Сельта – Р. Вальекано 3 : 0
18.01 23:00 Р. Сосьедад – Барселона 2 : 1
19.01 23:00 Эльче – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 19
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 14
Ферран Торрес
Ферран Торрес

Барселона

 11
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 7
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
И К Ж
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 16 2 3
Алехандро Катена
Алехандро Катена

Осасуна

 19 1 7
Даниэль Вивиан
Даниэль Вивиан

Атлетик

 18 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

