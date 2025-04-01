«Реал» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.30 по московскому времени.
Матч Кубка Испании покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.00 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть ответную полуфинальную встречу Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).
Ключевые события и результат игры «Реал» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.
Первая игра полуфинала между соперниками состоялась в среду, 26 февраля, в Сан-Себастьяне (Испания). Победу одержали гости со счетом 1:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|16
|1
|3
|54-22
|49
|
2
|Реал
|20
|15
|3
|2
|43-17
|48
|
3
|Атлетико
|20
|12
|5
|3
|35-17
|41
|
4
|Вильярреал
|19
|13
|2
|4
|37-19
|41
|
5
|Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23-22
|34
|
6
|Бетис
|20
|8
|8
|4
|33-25
|32
|
7
|Сельта
|20
|8
|8
|4
|28-20
|32
|
8
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20-34
|24
|
9
|Р. Сосьедад
|20
|6
|6
|8
|26-28
|24
|
10
|Атлетик
|20
|7
|3
|10
|19-28
|24
|
11
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25-24
|23
|
12
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21-24
|22
|
13
|Р. Вальекано
|20
|5
|7
|8
|16-25
|22
|
14
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24-30
|21
|
15
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15-26
|21
|
16
|Севилья
|19
|6
|2
|11
|24-30
|20
|
17
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19-31
|20
|
18
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16-25
|19
|
19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|21-32
|14
|
20
|Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11-31
|13
|16.01
|23:00
|Эспаньол – Жирона
|0 : 2
|17.01
|16:00
|Реал – Леванте
|2 : 0
|17.01
|18:15
|Мальорка – Атлетик
|3 : 2
|17.01
|20:30
|Осасуна – Овьедо
|3 : 2
|17.01
|23:00
|Бетис – Вильярреал
|2 : 0
|18.01
|16:00
|Хетафе – Валенсия
|0 : 1
|18.01
|18:15
|Атлетико – Алавес
|1 : 0
|18.01
|20:30
|Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|18.01
|23:00
|Р. Сосьедад – Барселона
|2 : 1
|19.01
|23:00
|Эльче – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|19
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Луис Милья
Хетафе
|7
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|16
|2
|3
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|19
|1
|7
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|18
|1
|6