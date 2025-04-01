«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют в полуфинале Кубка Испании 1 апреля

«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) начнется в 22.30 по московскому времени.

Матч Кубка Испании покажут на телеканале и сайте «Матч ТВ» и канале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.00 мск, за 30 минут до стартового свистка. Также смотреть ответную полуфинальную встречу Кубка Испании можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Реал Сосьедад» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Первая игра полуфинала между соперниками состоялась в среду, 26 февраля, в Сан-Себастьяне (Испания). Победу одержали гости со счетом 1:0.