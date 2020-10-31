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«Реал» разгромил «Уэску». Азар забил первый гол в 2020 году

17:52
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«Реал» разгромил «Уэску» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили со счетом 4:1.

Нападающий «Реала» Эден Азар открыл счет в матче. Бельгиец забил за «сливочных» впервые за 392 дня. В последний раз это случилось в матче с «Гранадой» (4:2) 5 октября 2019 года. В 2020 году он не забивал ранее ни за клуб, ни за сборную.

Чемпионат Испании. Лига 1

8-й тур

«Реал» — «Уэска» — 4:1 (2:0)

Голы: Азар, 40 (1:0). Бензема, 45 (2:0). Вальверде, 54 (3:0). Феррейро, 74 (3:1). Бензема, 90 (4:1).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру (Кроос, 69), Вальверде (Иско, 61), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Васкес (Менди, 52), Асенсио (Родригу, 61).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Луизинью (Сильва, 84), Маффео, Москера, Борха (Вальдерама, 57), Серхио Гомес (Галан, 46), Нвакали (Рамирес, 57), Онтиверос (Феррейро, 46), Мир.

Предупреждения: Сиовас, 79. Рамирес, 88.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

31 октября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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