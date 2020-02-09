«Реал» разгромил «Осасуну» и опережает «Барселону» на 6 очков

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал» победил с крупным счетом «Осасуну» — 4:1. Один из голов забил защитник мадридцев Серхио Рамос. Капитан «Реала» стал, первым игроком, которому удалось забить гол в ла лиге в каждом из последних 17 календарных лет.

«Реал» после 23 игр занимает первое место в турнирной таблице ла лиги с 53 очками. Команда Зинедина Зидана опережает «Барселону» на шесть баллов. «Осасуна» — 46 очков и вторая строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Осасуна» — «Реал» — 1:4 (1:2)

Голы: У.Гарсия, 14 (1:0). Иско, 33 (1:1). Серхио Рамос, 38 (1:2). Васкес, 84 (1:3). Йович, 90+2 (1:4).

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Иньиго Перес, Брашанац, Торрес (Кардона, 77), Р.Гарсия, Монкайола (Мерида, 10), Арнаис (Гальего, 61).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Иско (Винисиус Жуниор, 82), Каземиру, Вальверде, Бензема (Йович, 88), Бэйл (Васкес, 71).

Предупреждения: Видаль, 57. Дав.Гарсия, 69. Карвахаль, 73. Серхио Рамос, 79.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

9 февраля. Памплона. Стадион «Эль Садар».