"Реал" разгромил "Алавес"

"Реал" обыграл "Алавес" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 3:0. По голу в этой игре забили Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Мариано.

Мадридцы набрали 42 очка и идут третьими в тунирной таблице. Отставание от "Барселоны" составляет 8 очков, от "Атлетико" - 5.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Реал" - "Алавес" - 3:0 (1:0)

Голы: Бензема, 30 (1:0). Винисиус Жуниор, 80 (2:0). Диас, 90+1 (3:0).

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Начо, Одриосола, Регилон, Модрич, Каземиру, Себальос, Бензема (Диас, 75), Бэйл (Асенсио, 63), Винисиус Жуниор (Иско, 87).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Карлос Вигарай, Дуарте, Марипан, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Гвидетти, 81), Кальери (Бланко, 81), Бурги (Ролан, 67), Хони.

Предупреждения: Лагуардия, 32. Бурги, 54. Вакасо, 74.

Судья: Хайме Латре.

3 февраля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".