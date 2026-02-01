«Реал» забил с пенальти в концовке и в большинстве обыграл «Райо Вальекано»
«Реал» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 22-го тура испанской Ла лиги — 2:1.
Хозяева открыли счет на 15-й минуте, отличился Винисиус Жуниор. Гости отыгрались благодаря голу Хорхе Де Фрутоса на 49-й минуте.
На 80-й минуте «Райо Вальекано» остался в меньшинстве, красную карточку получил Пате Сисс.
Победный мяч мадридцев в концовке забил Килиан Мбаппе, француз реализовал пенальти на 90+10-й минуте.
«Реал» (54 очка) занимает второе место в Ла лиге, на одно очко отставая от «Барселоны». «Райо Вальекано» (22 очка) потерпел третье поражение подряд и идет 17-м в турнирной таблице.
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|Барселона
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
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7
|Хетафе
|0
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|0
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|0
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8
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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