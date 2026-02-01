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1 февраля, 18:09

«Реал» забил с пенальти в концовке и в большинстве обыграл «Райо Вальекано»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

«Реал» на своем поле победил «Райо Вальекано» в матче 22-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте, отличился Винисиус Жуниор. Гости отыгрались благодаря голу Хорхе Де Фрутоса на 49-й минуте.

На 80-й минуте «Райо Вальекано» остался в меньшинстве, красную карточку получил Пате Сисс.

Победный мяч мадридцев в концовке забил Килиан Мбаппе, француз реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

«Реал» (54 очка) занимает второе место в Ла лиге, на одно очко отставая от «Барселоны». «Райо Вальекано» (22 очка) потерпел третье поражение подряд и идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 22-й тур.
01 февраля, 16:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Райо Вальекано

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Винисиус Жуниор
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
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