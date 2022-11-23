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Сегодня, 09:19

«Реал» рассматривает Тилеманса в качестве альтернативы Беллингему

Руслан Минаев
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«Реал» рассматривает полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Fichajes.

Контракт 25-летнего бельгийца с английским клубом истекает летом 2023 года, и игрок уже уведомил руководство «лис», что не собирается продлевать контракт.

В этом сезоне на счету Тилеманса 22 матча за клуб во всех турнирах, 4 гола и 3 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что полузащитник уже согласовал контракт с лондонским «Арсеналом».

Юри Тилеманс
ФК Лестер
ФК Реал
Джуд Беллингем
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
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 8
Борха Иглесиас

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Бетис

 8
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

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И К Ж
Херман Пеццела

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