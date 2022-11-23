«Реал» рассматривает Тилеманса в качестве альтернативы Беллингему

«Реал» рассматривает полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в качестве альтернативы хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, сообщает Fichajes.

Контракт 25-летнего бельгийца с английским клубом истекает летом 2023 года, и игрок уже уведомил руководство «лис», что не собирается продлевать контракт.

В этом сезоне на счету Тилеманса 22 матча за клуб во всех турнирах, 4 гола и 3 результативные передачи.

Ранее появилась информация, что полузащитник уже согласовал контракт с лондонским «Арсеналом».