«Реал» рассказал про состояние Куртуа

«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец был заменен в перерыве матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге»

После игры появилась информация, что у голкипера проблемы с животом и головокружение. Кроме того сообщалось, что он не мог управлять машиной, поэтому за ним приехал отец.

— Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, про который говорят СМИ, поэтому эта и нформация — ложь, — говорится в сообщении клуба. — У Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, поэтому он не смог доиграть матч с «Брюгге».

Игрок в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь, и его организм хорошо на нее реагирует.