«Реал» рассчитывает заполучить Салиба и Конате бесплатно

«Реал» не готов тратить большие суммы на нового центрального защитника, сообщает Marca.

Как сообщает источник, клуб интересуется Ибраимом Конате из «Ливерпуля» и Вильямом Салиба из «Арсенала». Однако трансфер каждого из игроков оценивается в 100 миллионов евро, и «Реал» не планирует выделять такие средства.

Вместо этого испанский клуб собирается дождаться окончания контрактов игроков, чтобы подписать их на бесплатной основе. Конате связан с «Ливерпулем» до 2026 года, а Салиба — с «Арсеналом» до 2027 года.

Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка.