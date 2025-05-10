«Реал» рассчитывает заполучить Салиба и Конате бесплатно
«Реал» не готов тратить большие суммы на нового центрального защитника, сообщает Marca.
Как сообщает источник, клуб интересуется Ибраимом Конате из «Ливерпуля» и Вильямом Салиба из «Арсенала». Однако трансфер каждого из игроков оценивается в 100 миллионов евро, и «Реал» не планирует выделять такие средства.
Вместо этого испанский клуб собирается дождаться окончания контрактов игроков, чтобы подписать их на бесплатной основе. Конате связан с «Ливерпулем» до 2026 года, а Салиба — с «Арсеналом» до 2027 года.
Сейчас «Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на четыре очка.
