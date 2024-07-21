В начале августа мадридский «Реал» проведет предсезонные матчи в США. В рамках турнира Champions Soccer Tour «сливочные» сыграют с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».

Расписание матчей «Реала» в межсезонье:

1 августа, четверг

3.30. «Милан» — «Реал»

4 августа, воскресенье

2.00. «Реал» — «Барселона»

7 августа, среда

2.00. «Реал» — «Челси»

Время начала — московское.

Сезон-2024/25 «Реал» начнет матчем за Суперкубок УЕФА с «Аталантой», который пройдет 14 августа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. 18 августа «Реал» сыграет 1-й тур испанской Примеры.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов. Летом клуб подписал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.