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«Реал»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

Опубликовано расписание «Реал» Мадрида в межсезонье
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Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press

В начале августа мадридский «Реал» проведет предсезонные матчи в США. В рамках турнира Champions Soccer Tour «сливочные» сыграют с «Миланом», «Барселоной» и «Челси».

Расписание матчей «Реала» в межсезонье:

1 августа, четверг

3.30. «Милан» — «Реал»

4 августа, воскресенье

2.00. «Реал» — «Барселона»

7 августа, среда

2.00. «Реал» — «Челси»

Время начала — московское.

Сезон-2024/25 «Реал» начнет матчем за Суперкубок УЕФА с «Аталантой», который пройдет 14 августа. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. 18 августа «Реал» сыграет 1-й тур испанской Примеры.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов. Летом клуб подписал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
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