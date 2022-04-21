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Сегодня, 14:45

«Реал» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсу, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб видит в 24-летнем бразильце одного из потенциальных новичков при перестройке полузащиты.

Отмечается, что «Реал» также следит за полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.

Напомним, что 30 января 2022 года Гимарайнс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за англичан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/21/internacional/1650526411_068414.html
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