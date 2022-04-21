«Реал» интересуется полузащитником «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсом

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсу, сообщает AS.

По информации источника, мадридский клуб видит в 24-летнем бразильце одного из потенциальных новичков при перестройке полузащиты.

Отмечается, что «Реал» также следит за полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.

Напомним, что 30 января 2022 года Гимарайнс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за англичан. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.