«Реал» провел срочное совещание на фоне обвинений Мбаппе в изнасиловании

В «Реале» состоялось срочное совещание по поводу скандальной ситуации вокруг форварда команды Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail со ссылкой на журналиста Ромена Молину.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

По информации источника, в мадридском клубе обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего. Пока неизвестно, примет ли футболист участие в ближайших матчах команды. «Реал» до сих пор публично не комментировал этот вопрос.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Мбаппе отправился в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций. Футболист пропустил игры национальной команды с Израилем и Бельгией.