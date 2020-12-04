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«Реал» провел переговоры с Покеттино

10:48
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«Реал» провел переговоры с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Sport.es.

По информации источника, мадридский клуб рассматривает 48-летнего аргентинца в качестве замены Зинедину Зидану. Сообщается, что руководство «сливочных» рассчитывает на победу над менхенгладбахской «Боруссией» и выход в плей-офф Лиги чемпионов, но хочет перестраховаться на случай неудачи.

Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

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